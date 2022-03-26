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Продовжити лікування, перерване війною: понад 30 онкохворих дітей вивезли з України до Польщі

26 Березня 2022, 17:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
онкологія, діти
Джерело: Depositphotos

Понад 30 українських дітей зі складними онкологічними діагнозами були вивезені волонтерами до Польщі для продовження лікування, проводити яке в умовах бойових дій в Україні виявилося практично неможливо. До того ж виник дефіцит деяких ліків.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська.

Перша леді написала про історію маленького онкологічного пацієнта на ім’я Паша з важким діагнозом.

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– Паша потрапив у “рейс життя”, коли Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр Львова відправляв хворих діток для продовження спеціального лікування до Польщі, а при необхідності – далі в кращі клініки Європи та світу, – написала Зеленська.

За її словами, Паша разом зі ще 30 дітьми прибули до Польщі у супроводі восьми бригад швидкої допомоги з Польщі, Німеччини та Чехії. Там їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і продовжать життєво необхідне лікування.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
Лікування раку , Олена Зеленська , Онкологія , Польща
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