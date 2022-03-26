Понад 30 українських дітей зі складними онкологічними діагнозами були вивезені волонтерами до Польщі для продовження лікування, проводити яке в умовах бойових дій в Україні виявилося практично неможливо. До того ж виник дефіцит деяких ліків.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська.

Перша леді написала про історію маленького онкологічного пацієнта на ім’я Паша з важким діагнозом.

– Паша потрапив у “рейс життя”, коли Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр Львова відправляв хворих діток для продовження спеціального лікування до Польщі, а при необхідності – далі в кращі клініки Європи та світу, – написала Зеленська.

За її словами, Паша разом зі ще 30 дітьми прибули до Польщі у супроводі восьми бригад швидкої допомоги з Польщі, Німеччини та Чехії. Там їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і продовжать життєво необхідне лікування.

Джерело: Олена Зеленська