Трансплантология в Украине развивается очень стремительными темпами. Информация о спасенных жизнях благодаря вовремя сделанной пересадке органов все чаще появляется и в официальных источниках, и в СМИ.

А вот другая трагическая статистика остается в тени. Она, конечно, ведется, однако трудно смириться, а тем более сообщать, что в Украине ежедневно люди умирают в ожидании пересадки органов.

Лист ожидания — это драматический документ. Однако каждый человек, даже после своей смерти, может спасти от 3 до 8 пациентов, в том числе маленьких, став посмертным донором.

В Охматдете специалисты готовят детей к органной трансплантации, пока те ждут потенциальных доноров. Больные дети чаще всего нуждаются в пересадке почек и печени…

Если вы приняли решение стать посмертным донором, надо сделать четыре шага.

Первый — зайти на сайт Украинского центра трансплант-координации

— зайти на сайт Второй — выбрать регион на карте, где вы проживаете, и клинику, которая занимается трансплантацией.

— выбрать регион на карте, где вы проживаете, и клинику, которая занимается трансплантацией. Третий — связаться с трансплант-координатором соответствующей клиники по указанному контакту.

— связаться с трансплант-координатором соответствующей клиники по указанному контакту. Четвертый — прийти в клинику в согласованное с координатором время.

Не забудьте захватить с собой паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

В Охматдете этими вопросами занимаются трансплант-координаторы. Их телефоны: 099 3659056, 066 3007405.

Позвоните, договоритесь о времени и приезжайте, чтобы подписать прижизненное согласие. Это очень благородный поступок.

Источник: НДСЛ Охматдит