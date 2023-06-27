Трансплантология в Украине развивается очень стремительными темпами. Информация о спасенных жизнях благодаря вовремя сделанной пересадке органов все чаще появляется и в официальных источниках, и в СМИ.
А вот другая трагическая статистика остается в тени. Она, конечно, ведется, однако трудно смириться, а тем более сообщать, что в Украине ежедневно люди умирают в ожидании пересадки органов.
Лист ожидания — это драматический документ. Однако каждый человек, даже после своей смерти, может спасти от 3 до 8 пациентов, в том числе маленьких, став посмертным донором.
В Охматдете специалисты готовят детей к органной трансплантации, пока те ждут потенциальных доноров. Больные дети чаще всего нуждаются в пересадке почек и печени…
Если вы приняли решение стать посмертным донором, надо сделать четыре шага.
- Первый — зайти на сайт Украинского центра трансплант-координации и открыть раздел Региональные центры.
- Второй — выбрать регион на карте, где вы проживаете, и клинику, которая занимается трансплантацией.
- Третий — связаться с трансплант-координатором соответствующей клиники по указанному контакту.
- Четвертый — прийти в клинику в согласованное с координатором время.
Не забудьте захватить с собой паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
В Охматдете этими вопросами занимаются трансплант-координаторы. Их телефоны: 099 3659056, 066 3007405.
Позвоните, договоритесь о времени и приезжайте, чтобы подписать прижизненное согласие. Это очень благородный поступок.
Источник: НДСЛ Охматдит