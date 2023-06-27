Трансплантологія в Україні розвивається дуже стрімкими темпами. Інформація про врятовані життя завдяки вчасно зробленій пересадці органів все частіше з’являється і в офіційних джерелах, і в ЗМІ.

А от інша трагічна статистика залишається в тіні. Вона, звісно, ведеться, проте важко змиритися, а тим більше повідомляти, що в Україні щодня люди помирають в очікуванні на пересадку органів.

Лист очікування – це драматичний документ. Проте кожна людина, навіть після своєї смерті, може врятувати від 3 до 8 пацієнтів, зокрема маленьких, ставши посмертним донором.

В Охматдиті спеціалісти готують дітей до органної трансплантації, поки ті чекають на потенційних донорів. Хворі дітлахи найчастіше потребують пересадки нирок та печінки…

Якщо ви вирішили стати посмертним донором, треба зробити чотири кроки.

Перший – зайти на сайт Українського центру трансплант-координації

– зайти на сайт Другий – обрати регіон на карті, де ви проживаєте, та клініку, яка займається трансплантацією.

– обрати регіон на карті, де ви проживаєте, та клініку, яка займається трансплантацією. Третій – зв’язатися з трансплант-координатором відповідної клініки за вказаним контактом.

– зв’язатися з трансплант-координатором відповідної клініки за вказаним контактом. Четвертий – прийти у клініку в узгоджений з координатором час.

Не забудьте захопити з собою паспорт та номер облікової картки платника податків.

В Охматдиті цими питаннями займаються трансплант-координатори. Їхні телефони: 099 365 90 56, 066 300 74 05.

Зателефонуйте, домовтесь про час і приїжджайте, щоб підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. Це дуже благородний вчинок.

Джерело: НДСЛ Охматдит