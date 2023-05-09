У Полтаві, в обласної лікарні імені Скліфосовського вперше провели трансплантацію серця. Допомагали полтавським трансплантологам колеги з Інституту серця МОЗ України.

Така співпраця гарантує, що складна операція, яка ще не так давно вважалася на вітчизняних теренах неможливою, пройде успішно.

Дебют полтавців заслуговує оплесків.

– Це неймовірна новина не тільки для Полтавщини, а й для всієї країни. Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київщини. Донор – із нашої області, – написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Перед трансплантацією медики вишикувалися коридором пошани донору. Завдячуючи йому мешканець Київщини отримав нове серце.

Ще одне життя врятоване!

Українські трансплантологи все впевненіше роблять кроки для оволодіння найскладнішими пересадками людських органів.

Наразі в Україні працюють 26 центрів трансплантації, де оперують високопрофесійні фахівці.

Це дає шанс багатьом хворим, що стоять у листі очікування на пересадку, отримати шанс на життя.

До речі, всі витрати за операції повністю покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

Джерело і фото: Дмитро Лунін