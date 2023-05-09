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Пересадка сердца: сложную операцию делают уже и в Полтаве

9 мая 2023, 16:28
Валентина Андрейко журналіст
лікарня

В Полтаве, в областной больнице имени Склифосовского, впервые провели трансплантацию сердца. Помогали полтавским трансплантологам коллеги из Института сердца Минздрава Украины.

Такое сотрудничество гарантирует, что сложная операция, которая еще не так давно считалась на отечественных просторах невозможной, пройдет успешно.

Дебют полтавчан заслуживает аплодисментов.

— Это невероятная новость не только для Полтавщины, но и для всей страны. Новое сердце получил 49-летний реципиент из Киевской области. Донор — из нашей области, — написал начальник Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Перед трансплантацией медики выстроились коридором почета донору. Благодаря ему житель Киевщины получил новое сердце.

Еще одна жизнь спасена!

Украинские трансплантологи все увереннее делают шаги для овладения сложными пересадками человеческих органов.

Сейчас в Украине работают 26 центров трансплантации, где оперируют высокопрофессиональные специалисты. Это дает шанс многим больным, стоящим в листе ожидания на пересадку, получить шанс на жизнь.

Кстати, все расходы за операции полностью покрываются за счет средств государственного бюджета.

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Источник и фото: Дмитро Лунін

Теги
Полтава Серце трансплантація органів
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