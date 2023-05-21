Сегодня, 21 мая, в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, на конец 2022 года в Украине проживало 245 тыс. ВИЧ-позитивных людей.

За первые три месяца 2023 года выявлено и зарегистрировано 2 931 случай ВИЧ-инфекции. За этот же период зарегистрировано 795 случаев заболевания СПИДом, что на 20% больше аналогичного периода 2022 года, когда начались военные действия, но на 29% ниже показателя 2021 года.

За январь-март 2023 года 401 человек от СПИДа умер.

По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, уже в апреле было зафиксировано еще 878 новых случаев ВИЧ. От СПИДа умерли 99 человек.

Почти 121 тысяча людей, живущих с ВИЧ в Украине по состоянию на первое апреля получали антиретровурусную терапию.

С началом полномасштабной войны на территории Украины в феврале 2022 года возникли проблемы по обеспечению эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, прежде всего в юго-восточных регионах.

По официальным данным, самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения — в Одесской (1 150,6), Днепропетровской (955,9), Николаевской (747,4), Херсонской (442,9), Киевской (458,4), Черниговской (432,0) областях и в Киеве (633,3).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года диспансерная группа по Украине увеличилась на 10%. Самый высокий прирост произошел в Киеве (+ 40%), Ровенской (+ 22%) и Львовской (+ 12%) областях.

По данным ВОЗ/ЮНЭЙДС, по состоянию на конец 2021 года 84,2 млн человек мире заразились ВИЧ и 40,1 млн человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом.