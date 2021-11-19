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Вакцинация

Всем, кто старше 18: Америка дала добро на бустерную Covid-прививку

19 ноября 2021, 17:58
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Отныне в Соединенных Штатах все желающие старше 18 лет могут получить бесплатную бустерную дозу прививки от коронавирусной инфекции. В данном случае речь идет о вакцине Pfizer. Это стало возможным после того, как эту профилактическую меру одобрило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Об этом сообщила пресс-служба BioNTech.

Уточняется, что бустерную прививку следует делать не менее чем через шесть месяцев после предыдущей двудозовой вакцинации.

— Решение FDA основывалось на клинических данных об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, — заявил доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech Угур Сахин.

Он отметил, что дополнительная вакцинальная инъекция способна поддерживать высокий уровень защиты от всех проверенных штаммов коронавируса, включая Дельта-вариант.

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Напомним, что ранее FDA одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет.

Источник: BioNTech.

Теги
Вакцина Moderna от коронавируса , Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , США
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