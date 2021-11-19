Отныне в Соединенных Штатах все желающие старше 18 лет могут получить бесплатную бустерную дозу прививки от коронавирусной инфекции. В данном случае речь идет о вакцине Pfizer. Это стало возможным после того, как эту профилактическую меру одобрило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Об этом сообщила пресс-служба BioNTech.

Уточняется, что бустерную прививку следует делать не менее чем через шесть месяцев после предыдущей двудозовой вакцинации.

— Решение FDA основывалось на клинических данных об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, — заявил доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech Угур Сахин.

Он отметил, что дополнительная вакцинальная инъекция способна поддерживать высокий уровень защиты от всех проверенных штаммов коронавируса, включая Дельта-вариант.

Напомним, что ранее FDA одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет.

Источник: BioNTech.