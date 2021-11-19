В связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией правительство Австрии вынуждено было пойти на крайние меры. А именно – возобновить с 22 ноября жесткий локдаун на 20 дней для всех без исключения граждан. И сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.

Напомним, что локдаун, вступивший в силу с 15 ноября, касался только непривитых граждан и срок его действия составлял десять дней. Тогда федеральный канцлер Александер Шалленберг говорил о том, что было бы несправедливо ограничивать в правах вакцинированных граждан.

Но высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране заставил правительство ужесточить меры. Правда, пока не сообщается, как именно.

Таким образом, Австрия стала первой страной Западной Европы, которая пошла на повторение общего локдауна.

Показатель заражаемости в Австрии составляет на сегодня без малого 850 случаев на 100 тыс. населения за последнюю неделю. Среди непривитых он в два раза выше — 1 700 случаев.

Именно поэтому с первого февраля 2022 года вакцинация против коронавируса в стране станет обязательной. Причем на законодательном уровне.

На сегодня в Австрии полностью вакцинировано 65% населения. Это самый низкий уровень иммунизации в Европе.

За период с начала пандемии в стране с населением 9 млн. от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 11 тыс. человек.