У зв’язку із зростанням нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію уряд Австрії змушений піти на крайні заходи. А саме – відновити з 22 листопада жорсткий локдаун на 20 днів для всіх без винятку громадян. І зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковою.

Нагадаємо, що локдаун, який набрав чинності з 15 листопада, стосувався тільки нещеплених громадян і термін його дії становив десять днів. Тоді федеральний канцлер Александер Шалленберг говорив про те, що було б несправедливо обмежувати в правах вакцинованих громадян.

Але високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні змусив уряд посилити заходи. Правда, поки не повідомляється, як саме.

Таким чином, Австрія стала першою країною Західної Європи, яка пішла на повторення загального локдауну.

Показник заражуваності в Австрії становить на сьогодні без малого 850 випадків на 100 тис. населення за останній тиждень. Серед нещеплених він в два рази вище – 1 700 випадків.

Саме тому з першого лютого 2022 року вакцинація проти коронавірусу в країні стане обов’язковою. Причому на законодавчому рівні.

На сьогодні в Австрії повністю вакциновано 65% населення. Це найнижчий рівень імунізації в Європі.

За період від початку пандемії в країні з населенням 9 млн. від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 11 тис. осіб