Україна станом на другу половину листопада пройшла пік захворюваності на коронавірус у межах третьої хвилі. Але через ситуацію у Європі, можливий повторний спалах Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з видань. Він стверджує, що другий тиждень поспіль знижується кількість нових випадків та кількість госпіталізацій. Також є дні, коли кількість пацієнтів, які одужали більша, аніж хворих.

– Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження, – каже Ляшко.

Міністр зазначив, що вони аналізують ситуацію в Європі, де спостерігається різке зростання кількості випадків. На його думку, є потенційно можливий ризик виникнення повторного спалаху Covid-19 в Україні.

Раніше у Київській школі економіки повідомляли, що пік Covid-захворюваності в Україні ще не пройдено. Експерти також допускали можливість зростання хворих.

Водночас науковці з Національної академії наук стверджують, що Україна зараз проходить піковий період за смертністю від коронавірусу. Днями мають зафіксувати доволі впевнене падіння цього показника.