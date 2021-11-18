Україна зараз проходить піковий період за смертність від коронавірусу. Так, днями мають зафіксувати досить впевнене падіння цього показника.

Про це повідомив голова робочої групи Національної академії наук України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з пандемією Covid-19, Ігор Бровченко.

За його словами, щонайменше останні три-чотири дні смертність від коронавірусу в Україні не зростає.

– Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання, – каже експерт.

Бровченко додав, якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то можна очікувати, що зараз країна проходить піковий період за смертністю.

Він також додав, що загалом в Україні останні декілька днів середня кількість виписок з лікарень почала перевищувати середню кількість добових госпіталізацій.

В майже всіх регіонах почалось помітне покращення епідеміологічної ситуації. Зокрема, в Херсонській області епідемія пішла на спад, кількість нових випадків вже в декілька разів впала. Проте є такі регіони, як, наприклад, Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Миколаївська області, де ще відбувається зростання.