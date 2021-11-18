Украина сейчас проходит пиковый период по смертности от коронавируса. Так, на днях должны зафиксировать достаточно уверенное падение этого показателя.

Об этом сообщил глава рабочей группы Национальной академии наук Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией Covid-19, Игорь Бровченко.

По его словам, по меньшей мере последние три-четыре дня смертность от коронавируса в Украине не растет.

— Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на спад, но мы можем сказать, что она уже прекратила рост, — говорит эксперт.

Бровченко добавил, если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то можно ожидать, что сейчас страна проходит пиковый период по смертности.

Он также добавил, что в целом в Украине последние несколько дней среднее количество выписок из больниц начало превышать среднее количество суточных госпитализаций.

В почти всех регионах началось заметное улучшение эпидемиологической ситуации. В частности, в Херсонской области эпидемия пошла на спад, количество новых случаев уже в несколько раз упало. Однако есть такие регионы, как, например, Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Николаевская области, где еще происходит рост.