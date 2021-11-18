В Украине до конца года количество смертей от коронавируса может достичь 100 тыс. Это самый реалистичный сценарий.

Об этом сообщил глава рабочей группы Национальной академии наук Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией Covid-19, Игорь Бровченко.

По его словам, быстрый рост заболеваемости начался в августе и продолжался два с половиной месяца — до конца октября. И ожидается, что к январю 2022 года будет наблюдаться спад до показателей августа-сентября.

Относительно смертности, то в 2020 году от коронавируса в Украине официально умерли почти 20 тыс. Но если брать оценки по чрезмерной смертности, то в 2020 году было около 50 тыс. летальных случаев.

В то же время в 2021 году уже 57 тыс. людей умерли из-за осложнений, которые вызвал Covid-19. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тыс. новых официально подтвержденных смертей.

— То есть к концу года общее число жертв с начала эпидемии Covid-19, по официальным данным, может достичь до 90-100 тыс. смертей. Это наиболее реалистичный сценарий, — отметил Бровченко.

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировали 20 591 новый случай коронавируса. За сутки выздороветь удалось 19 633 людям, а умерли — 752.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240) и Донецкой (1 203) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.