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100 тис. до кінця року: в Україні може зрости кількість смертей від Сovid-19

18 Листопада 2021, 16:47
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
100 тис. до кінця року: в Україні може зрости кількість смертей від Сovid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні до кінця року кількість смертей від коронавірусу може досягти 100 тис. Це найреалістичніший сценарій.

Про це повідомив голова робочої групи Національної академії наук України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з пандемією Covid-19, Ігор Бровченко.

За його експерта, швидке зростання захворюваності почалося в серпні та тривало два з половиною місяці – до кінця жовтня. І очікується, що до січня 2022 року спостерігатиметься спад до показників серпня-вересня.

Щодо смертності, то у 2020 році від коронавірусу в Україні офіційно померли майже 20 тис. Але якщо брати оцінки за надмірною смертністю, то у 2020 році було близько 50 тис. летальних випадків.

Водночас у 2021 році вже 57 тис. людей померли через ускладнення, які викликав Covid-19. До кінця року, швидше за все, буде ще 15-20 тис. нових офіційно підтверджених смертей.

–  Тобто до кінця року загальне число жертв від початку епідемії Covid-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тис. смертей. Це найбільш реалістичний сценарій, – зазначив Бровченко.

Станом на 18 листопада в Україні зафіксували 20 591 новий випадок коронавірусу. За добу одужати вдалося 19 633 людям, а померли – 752.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240) та Донецькій (1 203) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
Deutsche Welle
Теги
Коронавірус Covid-19 , НАНУ , прогноз , Смерть
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