В Україні до кінця року кількість смертей від коронавірусу може досягти 100 тис. Це найреалістичніший сценарій.
Про це повідомив голова робочої групи Національної академії наук України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з пандемією Covid-19, Ігор Бровченко.
За його експерта, швидке зростання захворюваності почалося в серпні та тривало два з половиною місяці – до кінця жовтня. І очікується, що до січня 2022 року спостерігатиметься спад до показників серпня-вересня.
Щодо смертності, то у 2020 році від коронавірусу в Україні офіційно померли майже 20 тис. Але якщо брати оцінки за надмірною смертністю, то у 2020 році було близько 50 тис. летальних випадків.
Водночас у 2021 році вже 57 тис. людей померли через ускладнення, які викликав Covid-19. До кінця року, швидше за все, буде ще 15-20 тис. нових офіційно підтверджених смертей.
– Тобто до кінця року загальне число жертв від початку епідемії Covid-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тис. смертей. Це найбільш реалістичний сценарій, – зазначив Бровченко.
Станом на 18 листопада в Україні зафіксували 20 591 новий випадок коронавірусу. За добу одужати вдалося 19 633 людям, а померли – 752.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240) та Донецькій (1 203) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.