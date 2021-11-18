В Україні до кінця року кількість смертей від коронавірусу може досягти 100 тис. Це найреалістичніший сценарій.

Про це повідомив голова робочої групи Національної академії наук України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з пандемією Covid-19, Ігор Бровченко.

За його експерта, швидке зростання захворюваності почалося в серпні та тривало два з половиною місяці – до кінця жовтня. І очікується, що до січня 2022 року спостерігатиметься спад до показників серпня-вересня.