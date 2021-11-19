Украина по состоянию на вторую половину ноября прошла пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны. Но из-за ситуации в Европе, возможна повторная вспышка Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из изданий. Он утверждает, что вторую неделю подряд снижается количество новых случаев и количество госпитализаций. Также есть дни, когда количество пациентов, которые выздоровели больше, чем больных.

— Это уже положительные тенденции, которые свидетельствуют о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению, — говорит Ляшко.

Министр отметил, что они анализируют ситуацию в Европе, где наблюдается резкий рост количества случаев. По его мнению, есть потенциально возможный риск возникновения повторной вспышки Covid-19 в Украине.

Ранее в Киевской школе экономики сообщали, что пик Covid-заболеваемости в стране еще не пройден. Эксперты также допускали возможность роста количества больных.

В то же время ученые из Национальной академии наук утверждают, что Украина сейчас проходит пиковый период по смертности от коронавируса. На днях должны зафиксировать достаточно уверенное падение этого показателя.