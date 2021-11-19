Когда в прошлом году коронавирус появился впервые, представители здравоохранения опасались, что пандемия охватит Африку, убив миллионы людей. Хотя до сих пор неясно, каковы будут конечные жертвы Covid-19, но этот катастрофический сценарий, похоже, не реализовался на большей части континента.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что с июля 2021 года число инфекций снижается. Так, например, в Зимбабве на прошлой неделе было зарегистрировано всего 33 новых случая Covid-19 и ноль смертей.

— Но в Африке происходит что-то загадочное, что ставит в тупик ученых, — признался заведующий кафедрой глобального здравоохранения Колумбийского университета Вафаа Эль-Садр,

Он отметил, что в Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с Covid-19, которые есть в Европе и США, но каким-то образом африканцы, похоже, чувствуют себя лучше.

В Африке вакцинировано менее 6% населения. В течение нескольких месяцев ВОЗ в своих еженедельных отчетах о пандемии описывала континент как один из наименее затронутых регионов мира.

Некоторые исследователи предполагают, что одной из причин, которые избавили континент от смертоносных последствий вируса, является молодость африканцев – их средний возраст 20 лет по сравнению с примерно 43 годами в Западной Европе. Плюс — более низкие темпы урбанизации и тенденции проводить время на открытом воздухе.

Несколько исследований изучают, могут ли быть другие объяснения, включая генетические причины или подверженность другим заболеваниям.

— Дело не всегда в том, сколько у нас денег или насколько развиты наши больницы, — заявил директор Африканского центра передового опыта в области геномики инфекционных заболеваний при Университете Редимера Кристиан Хаппи.

По его словам, в его родной Нигерии власти привыкли сдерживать вспышки даже без вакцин, и выразил признательность за широкую сеть местных медицинских работников.

Коллеги Хаппи говорят, что страны Африке отнеслись к Covid-19 с чувством смирения, потому что они в полной испытали такие страшные вещи, как Эбола, полиомиелит и малярия.

Данные ВОЗ показывают, что смертность в Африке составляет всего 3% от общемирового числа. Для сравнения, на долю смертей в Северной и Южной Америках и в Европе приходится 46% и 29%.

Однако это не означает, что в Африке вакцины не нужны.

— Нам нужно сделать все возможное, чтобы подготовиться к следующей волне, — сказал эпидемиолог из Университета Квазулу-Наталь в Южной Африке Салим Абдул Карим.

Люди должны оставаться очень бдительными. Самодовольство — вот что нас уничтожит, потому что коронавирус может застать нас врасплох, отметил специалист.