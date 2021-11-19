В Украине по состоянию на 19 ноября в 18 областях и городе Киев превышен уровень госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, больше всего пациентов с Covid-19 в больницах Винницкой, Волынской, днепропетровской, донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не соответствует норме в четырех регионах: Донецком, Ивано-Франковском, Николаевском и г. Киев.

В оранжевой зоне сейчас находятся три области — Закарпатская, Полтавская и Харьковская. Лучшие эпидемические показатели в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областях, поэтому они в желтой зоне карантина.

Во всех остальных областях сейчас действуют карантинные ограничения красной зоны.

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев коронавируса. За сутки выздороветь удалось 22 304 людям, а умерли — 725 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.