В Україні станом на 19 листопада у 18 областях та місті Київ перевищений рівень госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, найбільше пацієнтів з Covid-19 у лікарнях Вінницької, Волинської, Дніпропетровська, Донецька, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не відповідає нормі у чотирьох регіонах: Донецькому, Івано-Франківському, Миколаївському та м. Київ.

У помаранчевій зоні нині перебувають три області – Закарпатська, Полтавська та Харківська. Найкращі епідемічні показники у Кіровоградській, Тернопільській та Чернівецькій областях, тому вони у жовтій зоні карантину.

У всіх інших областях зараз діють карантинні обмеження червоної зони.

Станом на 19 листопада в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусу. За добу одужати вдалося 22 304 людям, а померли – 725 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.