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Україна поки що не пройшла пік третьої хвилі Covid-19 – KSE

16 Листопада 2021, 14:01
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Україна поки що не пройшла пік третьої хвилі Covid-19 – KSE
Джерело: Depositphotos

Україна поки що не пройшла пік третьої хвилі пандемії коронавірусу. У країні ще може бути зростання захворюваності.

Про це під час брифінгу 16 листопада заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Ми продовжуємо говорити, що ситуація локально покращується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні, – заявив Юрій Ганиченко.

Такі прогнози експерт пояснює тим, що у низці країн фіксується повторне зростання захворюваності. І ці спалахи – пряма загроза для України.

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Після незначного поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні епідстан знову може погіршитися.

Наразі ж в Україні трішки зменшилися показники добового приросту нових хворих. Водночас летальність залишається на максимально високому рівні.

Епідситуація неоднозначна у регіонах. В одних областях фіксують багато нових випадків хвороби (у Дніпропетровській, Одеській). В інших  – ці показники кращі.

Джерело: Kyiv School of Economics

Теги
Коронавірус Covid-19 , прогноз
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