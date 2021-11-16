Україна поки що не пройшла пік третьої хвилі пандемії коронавірусу. У країні ще може бути зростання захворюваності.

Про це під час брифінгу 16 листопада заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Ми продовжуємо говорити, що ситуація локально покращується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні, – заявив Юрій Ганиченко.

Такі прогнози експерт пояснює тим, що у низці країн фіксується повторне зростання захворюваності. І ці спалахи – пряма загроза для України.

Після незначного поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні епідстан знову може погіршитися.

Наразі ж в Україні трішки зменшилися показники добового приросту нових хворих. Водночас летальність залишається на максимально високому рівні.

Епідситуація неоднозначна у регіонах. В одних областях фіксують багато нових випадків хвороби (у Дніпропетровській, Одеській). В інших – ці показники кращі.

Джерело: Kyiv School of Economics