Украина пока не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. В стране еще может быть рост заболеваемости.

Об этом во время брифинга 16 ноября заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Мы продолжаем говорить, что ситуация локально улучшается, но не говорим об окончательном прохождении пика текущей третьей волны в Украине, — заявил Юрий Ганиченко.

Такие прогнозы эксперт объясняет тем, что в ряде стран фиксируется повторный рост заболеваемости. И эти вспышки — прямая угроза для Украины.

После незначительного улучшения ситуации с коронавирусом в Украине, эпидобстановка снова может ухудшиться.

Пока же в Украине немного уменьшились показатели суточного прироста новых больных. В то же время летальность остается на максимально высоком уровне.

Эпидситуация неоднозначная в регионах. В одних областях фиксируют много новых случаев болезни (в Днепропетровской, Одесской). У других — эти показатели лучше.

Источник: Kyiv School of Economics