Коли в минулому році коронавірус з’явився вперше, представники охорони здоров’я побоювалися, що пандемія охопить Африку, убивши мільйони людей. Хоча досі незрозуміло, якими будуть кінцеві жертви Covid-19, але цей катастрофічний сценарій ще не реалізувався на більшій частині континенту.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що з липня 2021 року кількість інфекцій знижується. Так, наприклад, в Зімбабве минулого тижня було зареєстровано всього 33 нових випадки Covid-19 і нуль смертей.

– Але в Африці відбувається щось загадкове, що ставить у глухий кут вчених, – зізнався завідувач кафедри глобальної охорони здоров’я Колумбійського університету Вафаа Ель-Садр,

Він зазначив, що в Африці немає вакцин і ресурсів для боротьби з Covid-19, які є в Європі і США, але якимось чином африканці, схоже, відчувають себе краще.

В Африці вакциновано менше 6% населення. Протягом декількох місяців ВООЗ у своїх щотижневих звітах про пандемію описувала континент як один з найменш постраждалих регіонів світу.

Деякі дослідники припускають, що однією з причин, які позбавили континент від смертоносних наслідків вірусу, є молодість африканців – їхній середній вік 20 років у порівнянні з приблизно 43 роками в Західній Європі. Плюс – нижчі темпи урбанізації та тенденції проводити час на відкритому повітрі.

Кілька досліджень вивчають, чи можуть бути інші пояснення, включаючи генетичні причини або схильність до інших захворювань.

– Справа не завжди в тому, скільки у нас грошей або наскільки розвинені наші лікарні, – заявив директор Африканського Центру передового досвіду в області геноміки інфекційних захворювань при Університеті Редімера Крістіан Хаппі.

За його словами, в його рідній Нігерії влада звикла стримувати спалахи навіть без вакцин, і висловив вдячність за широку мережу місцевих медичних працівників.

Колеги Хаппі кажуть, що країни Африці поставилися до Covid-19 з почуттям смирення, тому що вони повною мірою випробували такі страшні речі, як Ебола, поліомієліт і малярія.

Дані ВООЗ показують, що смертність в Африці становить всього 3% від загальносвітового числа. Для порівняння, на частку смертей в Північній і Південній Америках і в Європі припадає 46% і 29%.

Однак це не означає, що в Африці вакцини не потрібні.

– Нам потрібно зробити все можливе, щоб підготуватися до наступної хвилі, – сказав епідеміолог з Університету Квазулу-Наталь в Південній Африці Салім Абдул Карім.

Люди повинні залишатися дуже пильними. Самовдоволення – ось що нас знищить, тому що коронавірус може заскочити нас зненацька, зазначив фахівець.