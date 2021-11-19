Відтепер у Сполучених Штатах всі бажаючі старше 18 років можуть отримати безкоштовну бустерну дозу щеплення від коронавірусної інфекції. В даному випадку мова йде про вакцину Pfizer. Це стало можливим після того, як цю профілактичну міру схвалило Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Про це повідомила прес-служба BioNTech.

Уточнюється, що бустерне щеплення слід робити не менше ніж через шість місяців після попередньої дводозової вакцинації.

– Рішення FDA ґрунтувалося на клінічних даних щодо стійкої імунної відповіді після введення додаткової дози нашої вакцини, – заявив доктор медичних наук, генеральний директор і співзасновник компанії BioNTech Угур Сахін.

Він зазначив, що додаткова вакцинальна ін’єкція здатна підтримувати високий рівень захисту від усіх перевірених штамів коронавірусу, включаючи Дельта-варіант.

Нагадаємо, що раніше FDA схвалило бустерну дозу вакцини Moderna для вакцинації від коронавірусу людей старше 18 років.

Джерело: BioNTech.