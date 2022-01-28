В ходе нового исследования, проведенного китайскими учеными, выяснилось, что люди, которые пили шампанское и белое вино от одного до четырех бокалов в неделю, на 8% реже болели коронавирусной инфекцией.

В ходе научной работы, ученые собрали данные о почти 480 тыс. участниках, из которых 17 тыс. были больны Covid-19. Всех разделили на три группы. На тех, кто:

вообще не употребляет алкоголь

употребляет алкоголь

употреблял алкоголь ранее

Выяснилось, что самую эффективную защиту от Covid-19 обеспечивало красное вино. Люди, которые его употребляли в дозировке около пяти бокалов в неделю, имели на 17% меньший риск заболеть коронавирусной инфекцией.

А те, кто пил до четырех бокалов в неделю белого вина и шампанского рисковали заразиться Covid-19 на 8% меньше.

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Между тем, ведущие исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио и Университета Висконсин-Милуоки в США выяснили, что избыточная масса тела напрямую связана с высокими показателями заболеваемости Covid-19.

Источник: Frontiers in Nutrition