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Все дело в дозе: некрепкий алкоголь может защитить от Covid-19

28 января 2022, 18:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
красное вино
Источник: Depositphotos

В ходе нового исследования, проведенного китайскими учеными, выяснилось, что люди, которые пили шампанское и белое вино от одного до четырех бокалов в неделю, на 8% реже болели коронавирусной инфекцией.

В ходе научной работы, ученые собрали данные о почти 480 тыс. участниках, из которых 17 тыс. были больны Covid-19. Всех разделили на три группы. На тех, кто:

  • вообще не употребляет алкоголь
  • употребляет алкоголь
  • употреблял алкоголь ранее

Выяснилось, что самую эффективную защиту от Covid-19 обеспечивало красное вино. Люди, которые его употребляли в дозировке около пяти бокалов в неделю, имели на 17% меньший риск заболеть коронавирусной инфекцией.

А те, кто пил до четырех бокалов в неделю белого вина и шампанского рисковали заразиться Covid-19 на 8% меньше.

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Между тем, ведущие исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио и Университета Висконсин-Милуоки в США выяснили, что избыточная масса тела напрямую связана с высокими показателями заболеваемости Covid-19.

Источник: Frontiers in Nutrition

Теги
Алкоголь , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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