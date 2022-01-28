В ході нового дослідження, проведеного китайськими вченими, з’ясувалося, що люди, які пили шампанське і біле вино від одного до чотирьох келихів на тиждень, на 8% рідше хворіли на коронавірусну інфекцію.

В ході наукової роботи, вчені зібрали дані про майже 480 тис. учасників, з яких 17 тис. були хворі на Covid-19. Всіх розділили на три групи. На тих, хто:

взагалі не вживає алкоголь

вживає алкоголь

вживав алкоголь раніше

З’ясувалося, що найефективніший захист від Covid-19 забезпечувало червоне вино. Люди, які його вживали в дозуванні близько п’яти келихів на тиждень, мали на 17% менший ризик захворіти на коронавірусну інфекцію.

А ті, хто пив до чотирьох келихів на тиждень білого вина і шампанського ризикували заразитися Covid-19 на 8% менше.

Тим часом, провідні дослідники з Техаського університету в Сан-Антоніо і Університету Вісконсін-Мілуокі в США з’ясували, що надлишкова маса тіла безпосередньо пов’язана з високими показниками захворюваності на Covid-19.

Джерело: Frontiers in Nutrition