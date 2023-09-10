Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о невероятной пользе для организма такого сезонного овоща, как баклажан.

— Уверена, найдется не так много людей, которые не любят блюда из баклажана. Ведь этот овощ невероятно вкусен. Равно как и невероятно полезен, — говорит Людмила Сердюк.

Прежде всего, по словам медика, баклажан ценен клетчаткой, которая великолепно справляется с задачей нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращает запоры.

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Кроме того, баклажан богат витаминами В6, С, а также калием, которые важны для укрепления иммунной и нервной систем, для поддержания здоровья кожи.

Калий, как известно, помогает выводить из организма натрий, способствуя тем самым нормализации кровяного давления.

По словам Людмилы Сердюк, вещества, которые входят в состав баклажан, эффективно способствуют снижению уровня сахара в крови, а также плохого холестерина. А это — залог профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

И, наконец, в баклажане есть ценные антиоксиданты флавноиды, которые снижают риск онкологических патологий желудка, молочной железы, прямой кишки.