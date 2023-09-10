Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про неймовірну користь для організму такого сезонного овоча, як баклажан.

– Впевнена, знайдеться не так багато людей, які не люблять страви з баклажана. Адже цей овоч неймовірно смачний. Так само як і неймовірно корисний, – каже Людмила Сердюк.

Насамперед, за словами медика, баклажан цінний клітковиною, яка чудово справляється із завданням нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, запобігає закрепам.

Зараз дивляться

Крім того, баклажан багатий на вітаміни В6, С, а також калій, які важливі для зміцнення імунної та нервової систем, для підтримки здоров’я шкіри.

Калій, як відомо, допомагає виводити з організму натрій, сприяючи тим самим нормалізації кров’яного тиску.

За словами Людмили Сердюк, речовини, які входять до складу баклажанів, ефективно сприяють зниженню рівня цукру в крові, а також поганого холестерину. А це – запорука профілактики серцево-судинних захворювань.

І, нарешті, в баклажані є цінні антиоксиданти флавноїди, які знижують ризик онкологічних патологій шлунка, молочної залози, прямої кишки.