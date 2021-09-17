Все общеобразовательные школы Киева не закроются на карантин и не перейдут на дистанционный формат, если столица вдруг окажется в желтой зоне эпидемической опасности.

Это стало возможным благодаря тому, что, как сообщает Киевская государственная городская администрация (КГГА), больше 80% педагогического коллектива, включая обслуживающий персонал, получили прививки против Covid-19.

Темпы вакцинации в школах особенно активизировались в последнюю неделю. Лидерами по количеству прививок среди учителей стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Там вакцинальный показатель превышает 85%.

— Тенденции к ускорению распространения коронавирусной инфекции пока нет. Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, среди учащихся — 0,004%, — сообщили в КГГА.

Напомним, что, как заявлял главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, средние общеобразовательные школы перейдут на дистанционный формат обучения, если на момент вхождения Украины в красную зону эпидемической опасности вакцинация всего персонала учебного заведения не достигнет 80%. Речь идет об иммунизации двумя дозами Covid-вакцины.

В желтой и оранжевой зонах требуемый для школ показатель в 80% будет формироваться с учетом получения сотрудниками и одной дозы тоже.