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Вакцинація

Вище 80%: Covid-вакцинація в школах Києва перевищила необхідний мінімум

17 Вересня, 16:53 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Всі загальноосвітні школи Києва не закриються на карантин і не перейдуть на дистанційний формат, якщо столиця раптом опиниться в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Це стало можливим завдяки тому, що, як повідомляє Київська державна міська адміністрація (КМДА), більше 80% педагогічного колективу, включаючи обслуговуючий персонал, отримали щеплення проти Covid-19.

Темпи вакцинації в школах особливо активізувалися в останній тиждень. Лідерами за кількістю щеплень серед вчителів стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Там вакцинальний показник перевищує 85%.

– Тенденції до прискорення поширення коронавірусної інфекції поки немає. Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах зараз становить менше 0,1%, серед учнів  -0,004%, – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що, як заявляв головний санітарний лікар України Ігор Кузін, середні загальноосвітні школи перейдуть на дистанційний формат навчання, якщо на момент входження України в червону зону епідемічної небезпеки вакцинація всього персоналу навчального закладу не досягне 80%. Йдеться про імунізацію двома дозами Covid-вакцини.

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У жовтій і помаранчевій зонах необхідний для шкіл показник в 80% буде формуватися з урахуванням отримання співробітниками і однієї дози теж.

Джерело
КМДА
Теги
Вакцинація , КМДА , Коронавірус Covid-19 , Початкова школа , Школа
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