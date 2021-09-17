Всі загальноосвітні школи Києва не закриються на карантин і не перейдуть на дистанційний формат, якщо столиця раптом опиниться в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Це стало можливим завдяки тому, що, як повідомляє Київська державна міська адміністрація (КМДА), більше 80% педагогічного колективу, включаючи обслуговуючий персонал, отримали щеплення проти Covid-19.

Темпи вакцинації в школах особливо активізувалися в останній тиждень. Лідерами за кількістю щеплень серед вчителів стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Там вакцинальний показник перевищує 85%.

– Тенденції до прискорення поширення коронавірусної інфекції поки немає. Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах зараз становить менше 0,1%, серед учнів -0,004%, – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що, як заявляв головний санітарний лікар України Ігор Кузін, середні загальноосвітні школи перейдуть на дистанційний формат навчання, якщо на момент входження України в червону зону епідемічної небезпеки вакцинація всього персоналу навчального закладу не досягне 80%. Йдеться про імунізацію двома дозами Covid-вакцини.

У жовтій і помаранчевій зонах необхідний для шкіл показник в 80% буде формуватися з урахуванням отримання співробітниками і однієї дози теж.