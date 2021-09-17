В Україні погіршується епідемічна ситуація з коронавірусом. У Харківській області ситуація також залишається складною.

Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Черняк на брифінгу 16 вересня.

– За вчорашній день майже в 500 осіб підтверджено Covid-19. За останню добу було майже 140 госпіталізацій хворих. Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка, – зазначив Черняк.

Він розповів, що нині у лікарнях для людей з коронавірусом перебуває 947 пацієнтів. Серед них лише 3,5% пацієнтів отримали щеплення від Covid-19.

– Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає – ні в реанімації, ні серед мертвих, – додав заступник.

Також Черняк розповів, що зараз усі вакцини, якими вакцинували жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna) – ефективні від коронавірусу.

Він закликав жителів регіону вакцинуватися, щоб захистити себе та рідних від поширення Covid-19.

За минулу добу в Харківській області підтвердили 200 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 17 вересня в Україні зафіксували 6 624 нові випадки коронавірусу. Одужати за добу вдалося 1 914 людям, а померли 99 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644) та Одеській (530) областях.

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Джерело: Харківська ОДА