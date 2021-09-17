В Украине ухудшается эпидемическая ситуация с коронавирусом. В Харьковской области ситуация также остается сложной.

Об этом сообщил заместитель председателя областной государственной администрации Михаил Черняк на брифинге 16 сентября.

— За вчерашний день почти у 500 человек подтвержден Covid-19. За последние сутки было почти 140 госпитализаций больных. Поэтому, безусловно, у нас есть негативная динамика, — отметил Черняк.

Он рассказал, что сейчас в больницах для людей с коронавирусом находится 947 пациентов. Среди них лишь 3,5% пациентов получили прививку от Covid-19.

— Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет — ни в реанимации, ни среди мертвых, — добавил заместитель.

Также Черняк рассказал, что сейчас все вакцины, которыми прививали жителей области (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna) — эффективны от коронавируса.

Он призвал жителей региона вакцинироваться, чтобы защитить себя и родных от распространения Covid-19.

За минувшие сутки в Харьковской области подтвердили 200 случаев коронавирусной болезни.

По состоянию на 17 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых случая коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 1 914 людям, а умерли 99 пациентов.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644) и Одесской (530) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковская ОГА