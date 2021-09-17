В Киевской ОГА предполагают, что вскоре в области вынуждены будут закрыть школы, поскольку в регионе стремительно увеличивается количество больных Covid-19.

Глава областной администрации Василий Володин заявил, что школы Киевской области, где до 20 сентября не будут вакцинированы 80% учителей, могут закрыть.

— Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области, — обратился к учителям чиновник. — В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие – будут работать только те школы, где вакцинированы 80% сотрудников.

Володин подчеркнул, что есть все возможности, чтобы обеспечить обучение детей даже в условиях желтой зоны карантина. Но если учителя не вакцинируются, школы закроют, а онлайна не будет.

Эта мера будет вынужденной, потому что увеличивается не только количество заболевших, но и госпитализаций (а значит, тяжелых случаев, — Ред.)

— Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех – и социальной сферы, и бизнеса, — сказал Володин. — К тому же, прививка сейчас – это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же восторжествует.

В Киевской области педагогам сделано 62 987 прививок. При этом 27 538 человек получили две дозы вакцины. В учебные заведения для вакцинации выезжают мобильные бригады.

В МОН Украины разъяснили, как с 20 сентября после принятых Кабмином изменений будут работать учебные заведения. В случае введения желтого уровня эпидемической опасности обучение в учебных заведениях будет продолжаться, если 80% сотрудников будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат).

Источник: Киевская ОГА.