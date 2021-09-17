У Київській ОДА припускають, що незабаром в області змушені будуть закрити школи, оскільки в регіоні стрімко збільшується кількість хворих на Covid-19.

Очільник обласної адміністрації Василь Володін заявив, що школи Київської області, де до 20 вересня не будуть вакциновані 80% вчителів, можуть закрити.

– Хочу достукатися до всіх педагогів Київської області, – звернувся до вчителів чиновник. – Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть за посилених карантинних норм. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників.

Володін наголосив, що є всі можливості, щоб забезпечити навчання дітей навіть в умовах жовтої зони карантину. Але якщо вчителі не вакцинуються, школи закриють, а онлайну не буде.

Цей захід буде вимушеним, тому що збільшується не тільки кількість хворих, а й госпіталізацій (а значить, важких випадків – Ред.)

– Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх: і соціальної сфери, і бізнесу, – сказав Володін. – До того ж, щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститися від хвороби. Тому сподіваюся, що свідоме ставлення до свого здоров’я все ж візьме гору.

У Київській області педагогам зроблено 62 987 щеплень. При цьому 27 538 осіб отримали дві дози вакцини. До навчальних закладів для вакцинації виїжджають мобільні бригади.

У МОН України роз’яснили, як з 20 вересня після ухвалених Кабміном змін працюватимуть навчальні заклади. У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальний процес у закладах освіти, якщо 80% працівників матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат).

Джерело: Київська ОДА.