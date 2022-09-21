Уникальную биоэлектронную маску создали исследователи из Шанхайского университета. Она способна выявлять респираторные вирусы: гриппа и коронавируса, в воздухе или в аэрозолях.

— Предыдущие исследования показали, что ношение маски может снизить риск распространения и заражения болезнью. Мы хотели создать такую, которая смогла выявить наличие вирусов в воздухе и предупредить об этом владельца, — говорит руководитель исследования Инь Фан, передает информационный портал ANSA.

Тестировали уникальное медицинское изделие в камере, распылив на нее поверхностный вирусный белок, содержащий жидкость на уровне следов и аэрозолей. Датчик маски распознал 0,3 мкл жидкости, содержащей вирусные белки. Это примерно до 560 раз меньше объема жидкости, вылетающей из носа при чихании, и гораздо меньше объема, выделяемого при кашле или разговоре.

Исследователи разработали небольшой датчик, который может идентифицировать белки, уникальные для патогенов, таких как антитела. Как только возникает вирусная опасность, устройство предупреждает тех, кто носит маску через телефоны.

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— Наша маска будет очень хорошо работать в помещениях с плохой вентиляцией, таких как лифты или закрытые помещения, где высок риск заражения, — добавляет эксперт.

Если появятся новые респираторные вирусы, то конструкция датчика может быть обновлена ​​и будет выявлять новые патогены. Ученые работают над тем, чтобы сократить время обнаружения микробов и еще больше повысить чувствительность датчика.

Источник: ANSA