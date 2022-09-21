Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Визначить та попередить: винайшли унікальну маску, що виявляє віруси грипу або коронавірус у повітрі

21 Вересня 2022, 14:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Визначить та попередить: винайшли унікальну маску, що виявляє віруси грипу або коронавірус у повітрі
Джерело: Depositphotos

Унікальну біоелектронну маску створили дослідники з Шанхайського університету. Вона здатна виявляти респіраторні віруси: грипу та коронавірусу, у повітрі чи аерозолях.

— Попередні дослідження показали, що носіння маски може знизити ризик поширення та зараження хворобою. Ми хотіли створити таку, яка спромоглася виявити наявність вірусів у повітрі та попередити про це власника, — каже керівник дослідження Інь Фан, передає інформаційний портал ANSA.

Тестували унікальний медичний виріб в камері, розпорошивши на неї вірусний поверхневий білок, що містить рідину на рівні слідів та аерозолів. Датчик маски розпізнав 0,3 мікролітра рідини, що містить вірусні білки. Це приблизно до 560 разів менше об’єму рідини, що вилітає з носа при чханні, і набагато менше обсягу, що виділяється при кашлі або розмові.

Дослідники розробили невеликий датчик, який може ідентифікувати білки, що є унікальними для патогенів, таких як антитіла. Як тільки виникає вірусна небезпека, пристрій попереджає тих, хто носить  маску, через телефони.

Зараз дивляться

— Наша маска дуже добре працюватиме в приміщеннях з поганою вентиляцією, таких як ліфти чи закриті приміщення, де високий ризик зараження, — додає експерт.

Читайте також:
коронавирусКоронавірус знову мутує: наскільки небезпечні нові підвиди Омікрона і де зафіксовані

Якщо ж з’являться нові респіраторні віруси, то конструкція датчика може бути оновлена і буде виявляти нові патогени. Вчені працюють уже над тим, щоб скоротити час виявлення мікробів та ще більше підвищити чутливість датчика.

Джерело: ANSA

Теги
Наука
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь