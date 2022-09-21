Унікальну біоелектронну маску створили дослідники з Шанхайського університету. Вона здатна виявляти респіраторні віруси: грипу та коронавірусу, у повітрі чи аерозолях.

— Попередні дослідження показали, що носіння маски може знизити ризик поширення та зараження хворобою. Ми хотіли створити таку, яка спромоглася виявити наявність вірусів у повітрі та попередити про це власника, — каже керівник дослідження Інь Фан, передає інформаційний портал ANSA.

Тестували унікальний медичний виріб в камері, розпорошивши на неї вірусний поверхневий білок, що містить рідину на рівні слідів та аерозолів. Датчик маски розпізнав 0,3 мікролітра рідини, що містить вірусні білки. Це приблизно до 560 разів менше об’єму рідини, що вилітає з носа при чханні, і набагато менше обсягу, що виділяється при кашлі або розмові.

Дослідники розробили невеликий датчик, який може ідентифікувати білки, що є унікальними для патогенів, таких як антитіла. Як тільки виникає вірусна небезпека, пристрій попереджає тих, хто носить маску, через телефони.

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— Наша маска дуже добре працюватиме в приміщеннях з поганою вентиляцією, таких як ліфти чи закриті приміщення, де високий ризик зараження, — додає експерт.

Якщо ж з’являться нові респіраторні віруси, то конструкція датчика може бути оновлена і буде виявляти нові патогени. Вчені працюють уже над тим, щоб скоротити час виявлення мікробів та ще більше підвищити чутливість датчика.

Джерело: ANSA