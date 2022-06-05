Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили в пятницу, 3 июня, что им известно о более чем 700 глобальных случаях обезьяньей оспы, в том числе 21 в Соединенных Штатах. В настоящее время расследования предполагают, что вирус распространяется внутри страны.

Согласно новому отчету CDC, шестнадцать из первых 17 случаев были среди людей, которые идентифицируют себя как мужчины, которые практикуют однополый секс, 14 связаны с поездками.

Все пациенты выздоравливают или выздоровели, летальных исходов нет.

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Оспа обезьян – редкое заболевание, но менее тяжелое, чем ветряная оспа. Наиболее частые симптомы — сыпь, лихорадка, озноб и боли.

Канада также опубликовала новые данные: в пятницу, 3 июня, было подтверждено 77 случаев. Почти все они обнаружены в провинции Квебек, куда были доставлены вакцины.

Хотя ее новое распространение может быть связано с определенными гей-фестивалями в Европе, оспа обезьян не считается заболеванием, передающимся половым путем, а основным фактором риска является тесный контакт кожа к коже.

Человек заразен до тех пор, пока не исчезнут все язвы и не образуется новая кожа.

В настоящее время существуют две разрешенные вакцины: ACAM2000 и JYNNEOS, которые изначально были разработаны против оспы.

JYNNEOS — более современная из двух вакцин с меньшим количеством побочных эффектов.

В конце мая CDC заявил, что у него есть 100 млн доз ACAM200 и 1 000 доз JYNNEOS.

CDC также разрешил использовать два противовирусных препарата, используемых для лечения оспы, TPOXX и Cidofovir.

Каждый может заразиться обезьяньей оспой, и мы внимательно следим за инфекцией, которая может распространяться в любой популяции, отмечают эпидемиологи.