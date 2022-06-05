Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили в п’ятницю, 3 червня, що вони знають про більш ніж 700 глобальних випадків мавпячої віспи, у тому числі 21 у Сполучених Штатах. Наразі розслідування припускають, що вірус поширюється всередині країни.

Згідно з новим звітом CDC, шістнадцять з перших 17 випадків були серед людей, які ідентифікують себе як чоловіки, які практикують одностатевий секс, 14 пов’язані з поїздками.

Всі пацієнти одужують або одужали, летальних випадків немає.

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Віспа мавп – рідкісне захворювання, але менш важке, ніж вітряна віспа. Найбільш часті симптоми – висип, лихоманка, озноб і болі.

Канада також опублікувала нові дані: у п’ятницю, 3 червня, було підтверджено 77 випадків. Майже всі вони виявлені в провінції Квебек, куди були доставлені вакцини.

Хоча її нове поширення може бути пов’язане з певними гей-фестивалями в Європі, віспа мавп не вважається захворюванням, що передаються статевим шляхом, а основним фактором ризику є тісний контакт шкіра до шкіри.

Людина заразна до тих пір, поки не зникнуть всі виразки і не утвориться нова шкіра.

Наразі існують дві дозволені вакцини: ACAM2000 і JYNNEOS, які спочатку були розроблені проти віспи.

JYNNEOS – більш сучасна з двох вакцин з меншою кількістю побічних ефектів.

Наприкінці травня CDC заявив, що у нього є 100 млн доз ACAM200 і 1 000 доз JYNNEOS.

CDC також дозволив використовувати два противірусні препарати, що використовуються для лікування віспи, TPOXX і Cidofovir.

Кожен може заразитися мавпячою віспою, і ми уважно стежимо за інфекцією, яка може поширюватися в будь-якій популяції, відзначають епідеміологи.