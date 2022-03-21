Из-за войны в Украине может возникнуть проблема с доступом к отдельным лекарствам, в частности антидепрессантам. Это может стать настоящей проблемой для людей, которые долгое время их принимали.

Как безопасно прекратить прием антидепрессантов и чем их заменять, рассказал врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, невролог Евгений Скрипник.

— Если вы принимали антидепрессанты более месяца, может возникнуть “синдром отмены”, который будет проявляться головной болью, тревогой, нарушением сна, учащенным сердцебиением, снижением настроения, то есть обострением состояния, которое стало причиной приема лекарств, — говорит Евгений Скрипник.

Избежать ухудшения самочувствия поможет постепенное снижение дозировки и отказ от препаратов этой группы. Делать это следует в течение двух-четырех недель.

— Если это Дулоксетин, то по 30 мг две-четыре недели, если Эсциталопрам — по 10 мг две недели, затем 5 мг две недели, Сертралин (Золофт, Стимулотон, Серлифт) — по 25 мг снижайте раз в две недели, Пароксетин — 20 мг, снижайте по 10 мг две недели, затем по 5 мг две недели, – рекомендует специалист.

Кроме того, антидепрессанты можно заменить другими лекарствами.

Аналоги:

Пароксетин – Паксил, Рексетин, Пароксин;

Эсциталопрам – Эсцитам, Эссобел, Медопрам, Гиацинтия, Депрессан, Эзопрам, Ципралекс;

Сертралин – Золофт, Серлифт, Стимулотон, Мисол, Асентра, Серената, Мистрал, Залокс, Эмотон;

Венлафаксин – Велаксин, Венлаксор, Лафаксин;

Дулоксетин –Дюксет, Дюлок, Дулоксин, Симода, Симбалта, Депратал, Нексетин.

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Во время снижения дозировки в течение последней недели следует принимать Гидазепам или Атаракс (половина таблетки дважды в день).

В то же время не стоит волноваться: если лекарства на осталось, такой синдром длится до трех недель, в течение первых двух может проявляться не у всех.