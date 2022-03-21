Через війну в Україні може виникнути проблема із доступом до окремих ліків, зокрема антидепресантів. Це може стати справжньою проблемою для людей, які довгий час їх приймали.

Як безпечно припинити прийом антидепресантів та чим їх замінювати, розповів лікар-психіатр вищої категорії, психотерапевт, невролог Євген Скрипник.

– Якщо ви приймали антидепресанти понад місяць, може виникнути “синдром скасування”, який буде проявлятися головним болем, тривогою, порушенням сну, прискореним серцебиттям, зниженням настрою, тобто загостренням стану, який був причиною прийому ліків, – говорить Євген Скрипник.

Уникнути погіршення самопочуття допоможе поступове зниження дозування та відмова від препаратів цієї групи. Робити це варто протягом двох-чотирьох тижнів.

– Якщо, це Дулоксетин, то по 30 мг два-чотири тижні, якщо Есциталопрам – по 10 мг два тижні, потім 5 мг два тижні, Сертралін (Золофт, Стимулотон, Серліфт) – по 25 мг знижуйте раз на два тижні, Пароксетин – 20 мг, знижуйте по 10 мг два тижні, потім по 5 мг два тижні, – рекомендує фахівець.

Крім того, антидепресанти можна замінити іншими ліками.

Аналоги:

Пароксетин – Паксил, Рексетин, Пароксин;

Есциталопрам – Есцитам, Ессобел, Медопрам, Гіацинтія, Депресан, Езопрам, Ципралекс;

Сертралін – Золофт, Серліфт, Стимулотон, Мисол, Асентра, Серената, Містрал, Залокс, Емотон;

Венлафаксин – Велаксин, Венлаксор, Лафаксин;

Дулоксетин – Дюксет, Дюлок, Дулоксин, Сімода, Симбалта, Депратал, Нексетин.

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Під час зниження дозування протягом останнього тижня, варто приймати Гідазепам чи Атаракс (пів таблетки двічі на день).

Водночас не варто хвилюватися: якщо ліків на залишилося, такий синдром триває до трьох тижнів, протягом перших двох може проявлятися не у всіх.