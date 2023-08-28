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Как часто можно сдавать кровь донора: все о процедуре и последствиях

28 августа 2023, 13:10
Анна Голишевская редактор ленты
кров
Источник: Unsplash

Донорство крови – важное и благородное дело. Особенно в наше время. Для того чтобы правильно подготовиться к сдаче, необходимо знать и придерживаться определенных рекомендаций. Как часто можно сдавать кровь донора и как это правильно делать – читайте в материале.

Сколько раз в год можно сдавать кровь мужчинам и женщинам

В Минздраве отмечают, что количество регулярных донаций крови в год у мужчин и женщин – не более 6 с минимальным перерывом между стандартными донациями 60 дней. То есть и мужчинам, и женщинам можно сдавать кровь 6 раз в 12 месяцев с перерывами примерно в 2 месяца.

Какое количество крови можно сдавать за один раз

Есть определенная доза кровосдачи, которая считается безвредной и безопасной для здоровья донора (450 мл). При этом сдающий кровь теряет преимущественно жидкую часть – плазму, которая восстанавливается в течение 18-20 часов.

До какого возраста можно сдавать кровь

Врачи советуют сдавать кровь с 18 по 60 лет. При этом следует учитывать не только возраст, но и вес. Вес девушек, женщин не должен составлять менее 55 кг, а мужчин – 65.

Как подготовиться к сдаче крови: основные правила

  • запрещено употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи крови;
  • откажитесь от жирной, жареной, копченой, молочной пищи, употребляйте меньше соли накануне;
  • выспитесь и съешьте легкий завтрак;
  • за час до сдачи крови не курите;
  • если чувствуете озноб, головокружение, головные боли или слабость, откажитесь от сдачи крови.

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