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Як часто можна здавати кров донору: все про процедуру та наслідки

28 Серпня 2023, 13:10
Анна Голішевська редакторка стрічки
кров
Джерело: Unsplash

Донорство крові –  важлива й благородна справа. Особливо у наші часи. Для того, аби правильно підготуватися до здачі, необхідно знати та дотримуватися певних рекомендацій. Як часто можна здавати кров донору та як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Скільки разів на рік можна здавати кров чоловікам та жінкам

У МОЗ зазначають, що кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок – не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів.  Тобто, і чоловікам, і жінкам можна здавати кров 6 разів в 12 місяців з перервами приблизно у 2 місяці.

Яку кількість крові можна здавати за один раз

Є певна доза кровоздавання, яка вважається нешкідливою і безпечною для здоров’я донора (450 мл). При цьому людина, яка здає кров, втрачає переважно рідку частину – плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин.

До якого віку можна здавати кров

Лікарі рекомендують здавати кров з 18 по 60 років. При цьому слід враховувати не тільки вік, а й вагу. Вага дівчат, жінок не повинна становити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65.

Як підготуватися до здавання крові: основні правила

  • заборонено вживати алкоголь за 48 годин до здавання крові;
  • відмовтесь від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживайте менше солі напередодні;
  • виспіться і з’їжте легкий сніданок;
  • за годину до здавання крові не куріть;
  • якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, відмовтеся від здачі крові.

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