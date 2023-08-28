Донорство крові – важлива й благородна справа. Особливо у наші часи. Для того, аби правильно підготуватися до здачі, необхідно знати та дотримуватися певних рекомендацій. Як часто можна здавати кров донору та як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Скільки разів на рік можна здавати кров чоловікам та жінкам

У МОЗ зазначають, що кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок – не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів. Тобто, і чоловікам, і жінкам можна здавати кров 6 разів в 12 місяців з перервами приблизно у 2 місяці.

Яку кількість крові можна здавати за один раз

Є певна доза кровоздавання, яка вважається нешкідливою і безпечною для здоров’я донора (450 мл). При цьому людина, яка здає кров, втрачає переважно рідку частину – плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин.

До якого віку можна здавати кров

Лікарі рекомендують здавати кров з 18 по 60 років. При цьому слід враховувати не тільки вік, а й вагу. Вага дівчат, жінок не повинна становити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65.

Як підготуватися до здавання крові: основні правила