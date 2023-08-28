Донорство крові – важлива й благородна справа. Особливо у наші часи. Для того, аби правильно підготуватися до здачі, необхідно знати та дотримуватися певних рекомендацій. Як часто можна здавати кров донору та як це правильно робити – читайте в матеріалі.
Скільки разів на рік можна здавати кров чоловікам та жінкам
У МОЗ зазначають, що кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок – не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів. Тобто, і чоловікам, і жінкам можна здавати кров 6 разів в 12 місяців з перервами приблизно у 2 місяці.
Яку кількість крові можна здавати за один раз
Є певна доза кровоздавання, яка вважається нешкідливою і безпечною для здоров’я донора (450 мл). При цьому людина, яка здає кров, втрачає переважно рідку частину – плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин.
До якого віку можна здавати кров
Лікарі рекомендують здавати кров з 18 по 60 років. При цьому слід враховувати не тільки вік, а й вагу. Вага дівчат, жінок не повинна становити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65.
Як підготуватися до здавання крові: основні правила
- заборонено вживати алкоголь за 48 годин до здавання крові;
- відмовтесь від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживайте менше солі напередодні;
- виспіться і з’їжте легкий сніданок;
- за годину до здавання крові не куріть;
- якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, відмовтеся від здачі крові.