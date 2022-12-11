Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как ухаживать за маленьким ребенком в условиях города, если отключили воду.

— Заблаговременно запаситесь водой, детскими влажными салфетками, ватой или ватными дисками и узнайте, где находится ближайший колодец или бювет, — советуют специалисты.

И рассказывают, как использовать эти ресурсы максимально эффективно.

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Гигиена младенцев

Детям до двух недель не требуется купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховую область влажной ваткой или ватными дисками. Вместо воды можно использовать влажные салфетки. Салфетки должны быть детские, потому что они не содержат веществ, вредных для кожи младенцев.

Далее грудничка уже можно купать в теплой воде (примерно 37 С) без мыла. Но не обязательно делать это ежедневно, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.

Замена подгузников

Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартные ситуации, в которых следует менять подгузники:

только что обнаружили факт дефекации;

влажная кожа под подгузником;

с момента смены подгузника прошло более 3-4 часов;

в ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник.

Обязательно протирайте ребенка ватой, смоченной теплой водой, или детскими салфетками, а затем вытрите кожу насухо.

Вода для детских смесей

Если ваш ребенок на искусственном или смешанном вскармливании, то используйте только чистую питьевую воду для разведения смеси.

Лучше всего брать фабричную бутилированную воду. Не обязательно ту, которую продают как детскую, ведь она не сильно отличается от обычной питьевой воды. Если такой возможности нет, можно кипятить водопроводную воду или воду из колодца или бювета.

Готовую смесь нужно использовать в течение двух часов после приготовления или поставить в холодильник и использовать в течение 24 часов.

Очистка посуды и игрушек

Ребенок должен пользоваться индивидуальной или одноразовой посудой. Если вашему ребенку менее двух месяцев, он родился преждевременно или имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни (например, ВИЧ) или лечения (например, химиотерапии), важно ежедневно дезинфицировать посуду и игрушки (или чаще).

Пластиковые или резиновые игрушки, а также посуду для кормления младенцев можно дезинфицировать путем кипячения в течение 5 мин, паром (над кастрюлей кипящей воды) или в посудомоечной машине.

Для старших здоровых младенцев не обязательно дезинфицировать эти предметы, если есть возможность мыть их после каждого использования. Если возможности мыть игрушки нет, можно протереть их салфетками или антисептиком с 70% содержанием спирта.