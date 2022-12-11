Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як доглядати за маленькою дитиною в умовах міста, якщо відключили воду.

– Завчасно запасіться водою, дитячими вологими серветками, ватою або ватяними дисками і дізнайтеся, де знаходиться найближчий колодязь або бювет, – радять фахівці.

І розповідають, як використовувати ці ресурси максимально ефективно.

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Гігієна немовлят

Дітям до двох тижнів не потрібно купання. Досить протирати обличчя, шию, руки і пахову область вологою ваткою або ватяними дисками. Замість води можна використовувати вологі серветки. Серветки повинні бути дитячі, тому що вони не містять речовин, шкідливих для шкіри немовлят.

Далі грудничка вже можна купати в теплій воді (приблизно 37С) без мила. Але не обов’язково робити це щодня, адже сальні залози немовлят малоактивні і дитина ще не пересувається самостійно.

Заміна підгузників

Щоб у дитини не було попрілостей, запам’ятайте чотири стандартні ситуації, в яких слід міняти підгузники:

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузником;

з моменту зміни підгузника пройшло більше 3-4 годин;

найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузник.

Обов’язково протирайте дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім витріть шкіру насухо.

Вода для дитячих сумішей

Якщо ваша дитина на штучному або змішаному вигодовуванні, то використовуйте тільки чисту питну воду для розведення суміші.

Найкраще брати фабричну бутильовану воду. Не обов’язково ту, яку продають як дитячу, адже вона не сильно відрізняється від звичайної питної води. Якщо такої можливості немає, можна кип’ятити водопровідну воду або воду з колодязя або бювету.

Готову суміш потрібно використовувати протягом двох годин після приготування або поставити в холодильник і використовувати протягом 24 годин.

Очищення посуду та іграшок

Дитина повинна користуватися індивідуальним або одноразовим посудом. Якщо вашій дитині менше двох місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу (наприклад, ВІЛ) або лікування (наприклад, хіміотерапію), важливо щодня дезінфікувати посуд та іграшки (або частіше).

Пластикові або гумові іграшки, а також посуд для годування немовлят можна дезінфікувати шляхом кип’ятіння протягом 5 хв, парою (над каструлею киплячої води) або в посудомийній машині.

Для старших здорових немовлят не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками або антисептиком з 70% вмістом спирту.