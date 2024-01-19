Многие из нас перешли из ртутных градусников на электронные, ведь ртутные градусники могут быть опасны. Их разбиение может привести к выбросу ядовитой ртути.

Однако электронные термометры тоже оказались неидеальны, способны придавать неверные измерения температуры тела. Как пользоваться электронным градусником – читайте в материале.

Погрешность электронных термометров: что известно

Считается, что погрешность электронного термометра составляет примерно 2 десятых градуса. Следовательно, при использовании этого устройства можно прибавлять 0,2 для получения точных результатов. Если, например, электронный термометр показывает 36,6 градуса, это может быть 36,8 градуса.

Сейчас смотрят

Как правильно измерить температуру электронным градусником: инструкция

Обеспечьте контакт. Ртутные и электронные градусники работают по разным принципам. Ртутный измеряет температуру из-за расширения ртутного металла, в то время как электронный использует датчик, расположенный на кончике прибора. Точность измерения зависит от того, насколько тесно датчик электронного термометра прижат к телу. Держите градусник вертикально, со слабым уклоном вниз и стойко нажимайте его. Не вынимайте градусник сразу. Многие электронные термометры указывают, что время измерения температуры тела составляет 10 секунд. Таким образом, не вынимайте градусник сразу после сигнала, если вы его слышите. Вместо этого удерживайте термометр еще несколько минут после звукового сигнала, чтобы результат был примерно таким, как у ртутного градусника при измерении температуры. Помните, что температура тела может значительно колебаться за короткий промежуток времени, иногда до 1 градуса. Хотя электронный термометр может быстро измерять температуру, удерживайте его несколько минут для точного значения.

Почему электронные градусники дают неточные измерения

Наиболее частой причиной неправильностей в работе электронных термометров является истощение элементов питания. Если батареи не изменились в течение 1-2 лет, есть вероятность того, что устройство начнет хуже работать.