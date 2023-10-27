Сейчас продолжается сезон ОРВИ и других болезней, сопровождающихся температурой.
Врач-педиатр Виктория Сиротина рассказала Окнам, как сбить лихорадку без лекарств.
Когда время сбивать температуру
Медик отметила, что температура тела от +36°C до +37.2°C считается нормой.
Также врач уверяет, что не стоит бояться показателей на градуснике, ведь лихорадка означает, что организм защищается от заболевания.
Виктория говорит, не следует верить в то, что тело может сгореть или мозг разрушиться, поэтому не нужно спешить уже и сейчас сбить температуру.
Специалисты не рекомендуют сбивать температуру ниже 38°C у детей и 38,5°C у взрослых.
В случае, если значения выше стоит воспользоваться ибупрофеном или парацетамолом, или принять немедикаментозные меры.
Как снизить температуру тела без лекарств
- Полностью снять одежду.
- Проветрить помещение.
- Делать массаж рук и ног.
- Сделать прохладный влажный компресс на затылок и подмышками.
- Обтирать тело смоченным полотенцем в теплой воде до снижения лихорадки.
- Пить много воды.
Если температура у ребенка, и он не хочет пить простую воду, можно дать ему детский сок.
То, что нельзя купаться и гулять на свежем воздухе — миф, врачи, наоборот, рекомендуют это делать.
Что не стоит делать при лихорадке
- Обтирать тело уксусом.
- Делать клизму со спиртом или уксусом.
- Делать сильные уколы или употреблять сильнодействующие препараты.
Если присутствует вялость, боль или ломота в теле, раздражительность, нужно немедленно обращаться к семейному врачу или в ближайшую амбулаторию.