Сейчас продолжается сезон ОРВИ и других болезней, сопровождающихся температурой.

Врач-педиатр Виктория Сиротина рассказала Окнам, как сбить лихорадку без лекарств.

Когда время сбивать температуру

Медик отметила, что температура тела от +36°C до +37.2°C считается нормой.

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Также врач уверяет, что не стоит бояться показателей на градуснике, ведь лихорадка означает, что организм защищается от заболевания.

Виктория говорит, не следует верить в то, что тело может сгореть или мозг разрушиться, поэтому не нужно спешить уже и сейчас сбить температуру.

Специалисты не рекомендуют сбивать температуру ниже 38°C у детей и 38,5°C у взрослых.

В случае, если значения выше стоит воспользоваться ибупрофеном или парацетамолом, или принять немедикаментозные меры.

Как снизить температуру тела без лекарств

Полностью снять одежду.

Проветрить помещение.

Делать массаж рук и ног.

Сделать прохладный влажный компресс на затылок и подмышками.

Обтирать тело смоченным полотенцем в теплой воде до снижения лихорадки.

Пить много воды.

Если температура у ребенка, и он не хочет пить простую воду, можно дать ему детский сок.

То, что нельзя купаться и гулять на свежем воздухе — миф, врачи, наоборот, рекомендуют это делать.

Что не стоит делать при лихорадке

Обтирать тело уксусом.

Делать клизму со спиртом или уксусом.

Делать сильные уколы или употреблять сильнодействующие препараты.

Если присутствует вялость, боль или ломота в теле, раздражительность, нужно немедленно обращаться к семейному врачу или в ближайшую амбулаторию.