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Высокая температура: врач рассказала, как снизить без лекарств и не навредить

27 октября 2023, 16:23
Ольга Боднарчук редактор
Высокая температура: врач рассказала, как снизить без лекарств и не навредить
Источник: Pexels

Сейчас продолжается сезон ОРВИ и других болезней, сопровождающихся температурой.

Врач-педиатр Виктория Сиротина рассказала Окнам, как сбить лихорадку без лекарств.

Когда время сбивать температуру

Медик отметила, что температура тела от +36°C до +37.2°C считается нормой.

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Также врач уверяет, что не стоит бояться показателей на градуснике, ведь лихорадка означает, что организм защищается от заболевания.

Виктория говорит, не следует верить в то, что тело может сгореть или мозг разрушиться, поэтому не нужно спешить уже и сейчас сбить температуру.

Специалисты не рекомендуют сбивать температуру ниже 38°C у детей и 38,5°C у взрослых.

В случае, если значения выше стоит воспользоваться ибупрофеном или парацетамолом, или принять немедикаментозные меры.

Как снизить температуру тела без лекарств

  • Полностью снять одежду.
  • Проветрить помещение.
  • Делать массаж рук и ног.
  • Сделать прохладный влажный компресс на затылок и подмышками.
  • Обтирать тело смоченным полотенцем в теплой воде до снижения лихорадки.
  • Пить много воды.

Если температура у ребенка, и он не хочет пить простую воду, можно дать ему детский сок.

То, что нельзя купаться и гулять на свежем воздухе — миф, врачи, наоборот, рекомендуют это делать.

Что не стоит делать при лихорадке

  • Обтирать тело уксусом.
  • Делать клизму со спиртом или уксусом.
  • Делать сильные уколы или употреблять сильнодействующие препараты.

Если присутствует вялость, боль или ломота в теле, раздражительность, нужно немедленно обращаться к семейному врачу или в ближайшую амбулаторию.

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Источник
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