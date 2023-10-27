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Висока температура: лікарка розповіла, як понизити без ліків та не нашкодити

27 Жовтня 2023, 16:23
Ольга Боднарчук редактор
Висока температура: лікарка розповіла, як понизити без ліків та не нашкодити
Джерело: Pexels

Зараз триває сезон ГРВІ та інших хвороб, що супроводжуються температурою.

Лікар-педіатр Вікторія Сіротіна розповіла Вікнам, як збити гарячку без ліків.

Коли час збивати температуру

Медикиня зазначила, що температура тіла від +36°C до +37.2°C вважається нормою.

Зараз дивляться

Також лікарка запевняє, що не варто боятися показників на градуснику, адже гарячка означає, що організм захищається від захворювання.

Вікторія каже, не слід вірити в те, що тіло може згоріти або мозок зруйнуватися, тому не потрібно спішити вже і зараз збити температуру.

Фахівці не рекомендують збивати температуру нижчу 38°C у дітей та 38,5°C у дорослих.

У випадку, якщо значення вищі варто скористатися ібупрофеном чи парацетамолом, або вжити немедикаментозних заходів.

Як понизити температуру тіла без ліків

  • Повністю зняти одяг.
  • Провітрити приміщення.
  • Робити масаж рук та ніг.
  • Зробити прохолодний вологий компрес на потилицю та під пахвами.
  • Обтирати тіло змоченим рушником у теплій воді до зниження гарячки.
  • Пити багато води.

Якщо температура у дитини, і вона не хоче пити просту воду, можна дати їй дитячий сік.

Те, що не можна купатися та гуляти на свіжому повітрі – міф, лікарі, навпаки, рекомендують це робити.

Що не варто робити при гарячці

  • Обтирати тіло оцтом.
  • Робити клізму з спиртом або оцтом.
  • Робити сильні уколи чи вживати сильнодійні препарати.

Якщо присутня в’ялість, біль чи ломота у тілі, роздратованість, потрібно негайно звертатися до сімейного лікаря або в найближчу амбулаторію.

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Джерело
Сайт Вікна
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