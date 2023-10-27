Зараз триває сезон ГРВІ та інших хвороб, що супроводжуються температурою.

Лікар-педіатр Вікторія Сіротіна розповіла Вікнам, як збити гарячку без ліків.

Коли час збивати температуру

Медикиня зазначила, що температура тіла від +36°C до +37.2°C вважається нормою.

Зараз дивляться

Також лікарка запевняє, що не варто боятися показників на градуснику, адже гарячка означає, що організм захищається від захворювання.

Вікторія каже, не слід вірити в те, що тіло може згоріти або мозок зруйнуватися, тому не потрібно спішити вже і зараз збити температуру.

Фахівці не рекомендують збивати температуру нижчу 38°C у дітей та 38,5°C у дорослих.

У випадку, якщо значення вищі варто скористатися ібупрофеном чи парацетамолом, або вжити немедикаментозних заходів.

Як понизити температуру тіла без ліків

Повністю зняти одяг.

Провітрити приміщення.

Робити масаж рук та ніг.

Зробити прохолодний вологий компрес на потилицю та під пахвами.

Обтирати тіло змоченим рушником у теплій воді до зниження гарячки.

Пити багато води.

Якщо температура у дитини, і вона не хоче пити просту воду, можна дати їй дитячий сік.

Те, що не можна купатися та гуляти на свіжому повітрі – міф, лікарі, навпаки, рекомендують це робити.

Що не варто робити при гарячці

Обтирати тіло оцтом.

Робити клізму з спиртом або оцтом.

Робити сильні уколи чи вживати сильнодійні препарати.

Якщо присутня в’ялість, біль чи ломота у тілі, роздратованість, потрібно негайно звертатися до сімейного лікаря або в найближчу амбулаторію.