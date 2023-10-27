Зараз триває сезон ГРВІ та інших хвороб, що супроводжуються температурою.
Лікар-педіатр Вікторія Сіротіна розповіла Вікнам, як збити гарячку без ліків.
Коли час збивати температуру
Медикиня зазначила, що температура тіла від +36°C до +37.2°C вважається нормою.
Також лікарка запевняє, що не варто боятися показників на градуснику, адже гарячка означає, що організм захищається від захворювання.
Вікторія каже, не слід вірити в те, що тіло може згоріти або мозок зруйнуватися, тому не потрібно спішити вже і зараз збити температуру.
Фахівці не рекомендують збивати температуру нижчу 38°C у дітей та 38,5°C у дорослих.
У випадку, якщо значення вищі варто скористатися ібупрофеном чи парацетамолом, або вжити немедикаментозних заходів.
Як понизити температуру тіла без ліків
- Повністю зняти одяг.
- Провітрити приміщення.
- Робити масаж рук та ніг.
- Зробити прохолодний вологий компрес на потилицю та під пахвами.
- Обтирати тіло змоченим рушником у теплій воді до зниження гарячки.
- Пити багато води.
Якщо температура у дитини, і вона не хоче пити просту воду, можна дати їй дитячий сік.
Те, що не можна купатися та гуляти на свіжому повітрі – міф, лікарі, навпаки, рекомендують це робити.
Що не варто робити при гарячці
- Обтирати тіло оцтом.
- Робити клізму з спиртом або оцтом.
- Робити сильні уколи чи вживати сильнодійні препарати.
Якщо присутня в’ялість, біль чи ломота у тілі, роздратованість, потрібно негайно звертатися до сімейного лікаря або в найближчу амбулаторію.