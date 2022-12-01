Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як правильно лікувати гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) і чого не слід робити під час лікування в домашніх умовах.

– Залежно від збудника ГРВІ мають різні ознаки та прояви, проте зазвичай захворювання розвивається поступово, його супроводжує відчуття розбитості та загального нездужання, нежить, біль у горлі тощо, – зазначають медики.

За їхніми словами, восени і взимку захворюваність на ГРВІ зростає. Щоб захиститися від вірусних інфекцій, слід дотримуватися кількох простих правил:

Зараз дивляться

регулярно мити руки або використовувати антисептик;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю і чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

щепитися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та Covid-19.

Фахівці МОЗ рекомендують за перших симптомів ГРВІ звернутися до сімейного лікаря або (якщо вам довелося переміститися в результаті війни) до лікаря в найближчому закладі охорони здоров’я, яке надає первинну медичну допомогу. Не варто займатися самолікуванням.

Якщо у вас немає доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил самодопомоги в разі ГРВІ:

не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість з них минаються без застосування лікарських засобів;

уникайте контакту з людьми, щоб не поширювати інфекцію;

дотримуйтеся режиму провітрювання;

пийте багато рідини;

відпочивайте;

стежте за температурою.

Про що важливо пам’ятати, якщо у вас або у вашої дитини підвищена температура тіла

1. Збивати температуру в разі гарячки у дітей і дорослих потрібно за різними показниками термометра. У дітей потрібно знижувати температуру, що досягає позначки 38°C, у дорослих – 38,5°C.

2. Для зняття лихоманки слід використовувати парацетамол або ібупрофен. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. Після застосування препаратів з ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що призводить до тяжких ускладнень: печінкової недостатності та енцефалопатії.

3. Після приймання препаратів температура не повинна падати одразу до 36,6. Зниження навіть на кілька десятих градусів означає, що ліки працюють.

4. Якщо температура не падає або збільшується, це може свідчити про недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу.

5. Щоб температура почала падати, не потрібно загортатися в ковдру, щоб “перепотіти”. Це небезпечно. Слід, навпаки, зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути.

6. Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоб збити температуру. Такі методи можуть викликати інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, що на кілька десятих градуса прохолодніша за температуру тіла.

Звертайтеся по допомогу за номером 103, якщо у вас є такі небезпечні ознаки: