Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как правильно лечить острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и что не следует делать при лечении в домашних условиях.
— В зависимости от возбудителя ОРВИ имеют разные признаки и проявления, однако обычно заболевание развивается постепенно, его сопровождает ощущение разбитости и общего недомогания, насморк, боль в горле и т. д., — отмечают медики.
По их словам, осенью и зимой заболеваемость ОРВИ растет. Чтобы защититься от вирусных инфекций следует соблюдать несколько простых правил:
- регулярно мыть руки или использовать антисептик;
- правильно использовать защитную маску;
- соблюдать гигиену кашля и чихание;
- избегать больших скоплений людей;
- соблюдать физическую дистанцию;
- прививаться против вакциноуправляемых инфекций, включая грипп и Covid-19.
Специалисты Минздрава рекомендуют при первых симптомах ОРВИ обратиться к семейному врачу или (если вам пришлось переместиться в результате войны) к врачу в ближайшем учреждении здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Не стоит заниматься самолечением.
Если у вас нет доступа к медицинской помощи, соблюдайте следующие правила самопомощи в случае ОРВИ:
- не назначайте себе лекарство самостоятельно. Вирусные инфекции не лечат антибиотиками, большинство из них проходит без применения лекарственных средств;
- избегайте контакта с людьми, чтобы не распространять инфекцию;
- соблюдайте режим проветривания;
- пейте много жидкости;
- отдыхайте;
- следите за температурой.
О чем важно помнить, если у вас или у вашего ребенка повышенная температура тела
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Взбивать температуру в случае горячки у детей и взрослых нужно по разным показателям термометра. У детей нужно снижать температуру, достигающую отметки 38 °С, у взрослых – 38,5 °С.
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Для снятия лихорадки следует использовать парацетамол или ибупрофен. Не употребляйте ацетилсалициловую кислоту для понижения температуры. При применении препаратов с ацетилсалициловой кислотой возможно возникновение синдрома Рея, что приводит к тяжелым осложнениям: печеночной недостаточности и энцефалопатии.
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После приема препаратов температура не должна падать сразу до 36,6. Снижение даже на несколько десятых градуса означает, что лекарство работает.
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Если температура не падает или увеличивается, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарственного средства.
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Чтобы температура начала падать, не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы “перепотеть”. Это небезопасно. Следует, наоборот, снять с себя лишнюю одежду. Это поможет телу остыть.
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Не натирайте себя/ребенка алкоголем/уксусом, чтобы сбить температуру. Такие методы могут вызвать интоксикацию. Лучше обтереться обычной водой, на несколько десятых градуса прохладнее температуры тела.
Обращайтесь за помощью по номеру 103, если у вас есть такие опасные признаки:
- одышка;
- сыпь на коже;
- кровохарканье;
- синюшный оттенок кожи;
- рвота и понос;
- боль в груди;
- снижение давления;
- замедленный пульс;
- аритмия;
- нарушение сознания;
- судороги.