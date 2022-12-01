Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как правильно лечить острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и что не следует делать при лечении в домашних условиях.

— В зависимости от возбудителя ОРВИ имеют разные признаки и проявления, однако обычно заболевание развивается постепенно, его сопровождает ощущение разбитости и общего недомогания, насморк, боль в горле и т. д., — отмечают медики.

По их словам, осенью и зимой заболеваемость ОРВИ растет. Чтобы защититься от вирусных инфекций следует соблюдать несколько простых правил:

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регулярно мыть руки или использовать антисептик;

правильно использовать защитную маску;

соблюдать гигиену кашля и чихание;

избегать больших скоплений людей;

соблюдать физическую дистанцию;

прививаться против вакциноуправляемых инфекций, включая грипп и Covid-19.

Специалисты Минздрава рекомендуют при первых симптомах ОРВИ обратиться к семейному врачу или (если вам пришлось переместиться в результате войны) к врачу в ближайшем учреждении здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Не стоит заниматься самолечением.

Если у вас нет доступа к медицинской помощи, соблюдайте следующие правила самопомощи в случае ОРВИ:

не назначайте себе лекарство самостоятельно. Вирусные инфекции не лечат антибиотиками, большинство из них проходит без применения лекарственных средств;

избегайте контакта с людьми, чтобы не распространять инфекцию;

соблюдайте режим проветривания;

пейте много жидкости;

отдыхайте;

следите за температурой.

О чем важно помнить, если у вас или у вашего ребенка повышенная температура тела

Взбивать температуру в случае горячки у детей и взрослых нужно по разным показателям термометра. У детей нужно снижать температуру, достигающую отметки 38 °С, у взрослых – 38,5 °С. Для снятия лихорадки следует использовать парацетамол или ибупрофен. Не употребляйте ацетилсалициловую кислоту для понижения температуры. При применении препаратов с ацетилсалициловой кислотой возможно возникновение синдрома Рея, что приводит к тяжелым осложнениям: печеночной недостаточности и энцефалопатии. После приема препаратов температура не должна падать сразу до 36,6. Снижение даже на несколько десятых градуса означает, что лекарство работает. Если температура не падает или увеличивается, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарственного средства. Чтобы температура начала падать, не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы “перепотеть”. Это небезопасно. Следует, наоборот, снять с себя лишнюю одежду. Это поможет телу остыть. Не натирайте себя/ребенка алкоголем/уксусом, чтобы сбить температуру. Такие методы могут вызвать интоксикацию. Лучше обтереться обычной водой, на несколько десятых градуса прохладнее температуры тела.

Обращайтесь за помощью по номеру 103, если у вас есть такие опасные признаки: