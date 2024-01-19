Багато з нас перейшли з ртутних градусників на електронні, адже ртутні градусники можуть бути небезпечними. Їхнє розбиття може призвести до викиду отруйної ртуті.

Однак електронні термометри теж виявилися неідеальними, здатними надавати невірні вимірювання температури тіла. Як користуватися електронним градусником – читайте у матеріалі.

Похибка електронних термометрів: що відомо

Вважається, що похибка електронного термометра становить приблизно 2 десятих градуса.

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Отже, при використанні цього пристрою можна додавати 0,2 для отримання точних результатів.

Якщо, наприклад, електронний термометр показує 36,6 градуса, насправді це може бути 36,8 градуса.

Як правильно виміряти температуру електронним градусником: інструкція

Забезпечте контакт. Ртутні й електронні градусники працюють за різними принципами. Ртутний вимірює температуру через розширення ртутного металу, тоді як електронний використовує датчик, що розташований на кінчику приладу. Точність вимірювання залежить від того, наскільки тісно датчик електронного термометра притиснутий до тіла. Тримайте градусник вертикально, зі слабким нахилом вниз і стійко натискайте його. Не виймайте градусник відразу. Багато електронних термометрів вказують, що час вимірювання температури тіла становить 10 секунд. Таким чином, не виймайте градусник відразу після сигналу, якщо ви його чуєте. Замість цього утримуйте термометр ще кілька хвилин після звукового сигналу, щоб результат був приблизно таким, як у ртутного градусника, коли ви вимірюєте температуру. Пам’ятайте, що температура тіла людини може значно коливатися за короткий проміжок часу, іноді до 1 градуса. Хоча електронний термометр може швидко вимірювати температуру, тримайте його кілька хвилин для точного значення.

Чому електронні градусники дають неточні вимірювання

Найчастішою причиною неправильностей в роботі електронних термометрів є виснаження елементів живлення. Якщо ви не змінили батарейки протягом 1-2 років, є ймовірність того, що пристрій почне гірше працювати.