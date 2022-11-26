Враг продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Поэтому самая востребованная сейчас вещь – это генераторы. Но, к сожалению, не все знают, как безопасно использовать генератор. Так, 25 ноября, в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за неправильного использования генератора.

Чтобы безопасно пользоваться генератором, следует следовать простым правилам.

Лицензия и сертификат. Покупайте генераторы только в официальных магазинах, которые предоставляют лицензии и сертификаты. Открытый воздух. Генераторы необходимо устанавливать на открытом пространстве. Расстояние от окон, дверей, гаражей должно быть не менее 6 метров. Берегите от дождя и воды. Генератор должен быть защищен от дождя и затопления. Если прикоснуться к мокрому генератору или устройствам, которые он питает, то можно получить поражение электрическим током. Правильная заправка. Когда заливаете топливо в генератор, убедитесь, что он уже охладился. Заправка горячего генератора, попадание топлива на двигатель, может привести к возгоранию. Детектор угарного газа. Обязательно установите в помещении детектор угарного газа. Огнетушитель. Обязательно приобретите огнетушитель и держите его на видном месте. Предварительно прочтите инструкцию пользования огнетушителем.

Берегите себя и своих родных!