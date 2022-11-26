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Как пользоваться генераторами: шесть главных правил безопасности

26 ноября 2022, 16:02
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
генератор
Источник: Pixabay

Враг продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Поэтому самая востребованная сейчас вещь – это генераторы. Но, к сожалению, не все знают, как безопасно использовать генератор. Так, 25 ноября, в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за неправильного использования генератора.

Чтобы безопасно пользоваться генератором, следует следовать простым правилам.

  1. Лицензия и сертификат. Покупайте генераторы только в официальных магазинах, которые предоставляют лицензии и сертификаты.
  2. Открытый воздух. Генераторы необходимо устанавливать на открытом пространстве. Расстояние от окон, дверей, гаражей должно быть не менее 6 метров.
  3. Берегите от дождя и воды. Генератор должен быть защищен от дождя и затопления. Если прикоснуться к мокрому генератору или устройствам, которые он питает, то можно получить поражение электрическим током.
  4. Правильная заправка. Когда заливаете топливо в генератор, убедитесь, что он уже охладился. Заправка горячего генератора, попадание топлива на двигатель, может привести к возгоранию.
  5. Детектор угарного газа. Обязательно установите в помещении детектор угарного газа.
  6. Огнетушитель. Обязательно приобретите огнетушитель и держите его на видном месте. Предварительно прочтите инструкцию пользования огнетушителем.

Берегите себя и своих родных!

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Источник
Минздрав
Теги
Отключение электроэнергии Війна в Україні МОЗ Украины
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