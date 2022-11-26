Ворог продовжує атакувати об’єкти критичної інфраструктури України. Через це, найбільш затребувана зараз річ – це генератори. Але, на жаль, не всі знають, як безпечно користуватися генератором. Так, 25 листопада, на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через неправильно користування генератором.
Щоб безпечно користуватися генератором, варто слідувати простим правилам.
- Ліцензія і сертифікат. Купляйте генератори лише в офіційних магазинах, які надають ліцензії і сертифікати.
- Відкрите повітря. Генератори потрібно встановлювати на відкритому просторі. Відстань від вікон, дверей, гаражів повинна бути не менш ніж 6 метрів.
- Бережіть від дощу та води. Генератор має бути захищеним від дощу та затоплення. Якщо доторкнутися до мокрого генератора або пристроїв, який він живить, то можна отримати ураження електричним струмом.
- Правильна заправка. Коли заливаєте паливо в генератор, то переконайтесь, що він вже охолонув. Заправка ще гарячого генератора, потрапляння палива на двигун, може призвести до загорання.
- Детектор чадного газу. Обов’язково встановіть в приміщенні детектор чадного газу.
- Вогнегасник. Обов’язково придбайте вогнегасник та тримайте його на видному місці. Попередньо прочитайте інструкцію користування вогнегасником.
Бережіть себе та своїх рідних!
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