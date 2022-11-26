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Як користуватися генераторами: шість головних правил безпеки

26 Листопада 2022, 16:02
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
генератор
Джерело: Pixabay

Ворог продовжує атакувати об’єкти критичної інфраструктури України. Через це, найбільш затребувана зараз річ – це генератори. Але, на жаль, не всі знають, як безпечно користуватися генератором. Так, 25 листопада, на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через неправильно користування генератором.

Щоб безпечно користуватися генератором, варто слідувати простим правилам.

  1. Ліцензія і сертифікат. Купляйте генератори лише в офіційних магазинах, які надають ліцензії і сертифікати.
  2. Відкрите повітря. Генератори потрібно встановлювати на відкритому просторі. Відстань від вікон, дверей, гаражів повинна бути не менш ніж 6 метрів.
  3. Бережіть від дощу та води. Генератор має бути захищеним від дощу та затоплення. Якщо доторкнутися до мокрого генератора або пристроїв, який він живить, то можна отримати ураження електричним струмом.
  4. Правильна заправка. Коли заливаєте паливо в генератор, то переконайтесь, що він вже охолонув. Заправка ще гарячого генератора, потрапляння палива на двигун, може призвести до загорання.
  5. Детектор чадного газу. Обов’язково встановіть в приміщенні детектор чадного газу.
  6. Вогнегасник. Обов’язково придбайте вогнегасник та тримайте його на видному місці. Попередньо прочитайте інструкцію користування вогнегасником.

Бережіть себе та своїх рідних!

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Джерело
МОЗ
Теги
Відключення електроенергії Війна в Україні МОЗ України
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